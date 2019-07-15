روما يستهدف إغراء الأرجنتيني هيغوين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق روما الإيطالي أبدى رغبته في التعاقد مع نجم يوفنتوس الإيطالي، غونزالو هيغوين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، إن روما على استعداد لفعل أي شيء، من أجل التعاقد مع هيغوين، حيث يحاول إغراء مهاجم يوفنتوس بمنحه شارة القيادة.
وأضاف الموقع أن اليوفي، سيكون حريصا على تسهيل عملية رحيل هيغوين، في ظل وجود ماندزوكيتش ورونالدو، بجانب الرغبة في التعاقد مع ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان.
ولفت إلى أن الشرط الذي يعد بمثابة العائق حتى الاَن، هو راتب هيغوين السنوي، حيث يرغب روما في تقليل ما يحصل عليه اللاعب (6.5 مليون يورو) إلى 4.5 مليون يورو فقط، في الموسم الواحد.
وعانى هيغوين على مدار الموسم المنصرم، بعدما رحل عن يوفنتوس إلى ميلان ثم تشيلسي على سبيل الإعارة، دون أن يحقق نجاحًا يُذكر في التجربتين.
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