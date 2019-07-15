بايرن ميونخ يقترب من ضم مهاجم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق بايرن ميونخ الألماني اقترب من التعاقد مع لاعب لتعزيز خط الهجوم خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت صحيفة "كيكر" الألمانية، إن الفريق البافاري اقترب من التعاقد مع ليون داجاكو، مهاجم شتوتغارت، البالغ من العمر 18 عامًا.

وأفادت الصحيفة بأن المهاجم الألماني الشاب، وهو من أصل كوسوفي، سيلعب ضمن صفوف الفريق الرديف للبايرن في الموسم المقبل، مع على أن يتدرب مع الفريق الأول.

وعلى الرغم من شغل داجاكو مركز المهاجم الصريح، إلا أنه قادر على اللعب كجناح أيسر، وهو ما يحتاجه الفريق البافاري خلال الفترة المقبلة.

ويخطط البايرن لإشراك كافة عناصره الشابة مع فريق الشباب في الموسم المقبل، وعلى رأسها المهاجم الكندي ألفونسو ديفيز والوافد الجديد، يان فيات أرب، مع تواجدهم في الوقت ذاته مع الفريق الأول.