بومبيو: منظومة "s-400" قد تؤدي إلى فرض عقوبات على أنقرة



أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تدرس عواقب تسليم نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400 إلى تركيا، حليفتها في الناتو، والتي أكد أنها قد تؤدي إلى فرض عقوبات على أنقرة.

وأضاف بومبيو، في حديث لصحيفة "واشنطن بوست"، أن "القانون يتطلب فرض عقوبات"، مؤكداً أن بلاده ستلتزم بهذا القانون، مشدداً على أن القانون الأميركي يفرض عقوبات ضد الدول التي تعقد صفقات لشراء أسلحة الدفاع الروسية.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت تركيا مراراً من فرض عقوبات عليها، العضو في الناتو واستبعادها من برنامج الطائرة المقاتلة من طراز إف-35 الشبح إذا لم تتخل أنقرة عن شراء المنظومة الدفاعية.

ورفضت تركيا الرضوخ للضغوط الأميركية، قائلة إن شراءها للمنظومة مسألة سيادة وطنية.