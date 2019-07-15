الكويت تضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها ضبطت خلية إرهابية من 15 شخصاً جميعهم من الجنسية المصرية، وينتمون لتنظيم الإخوان المسلمين.

وأوضحت الجمعة، أن عناصر الخلية الإرهابية صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا.

وأضافت: «قامت تلك الخلية بالهروب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت مقراً لهم، حيث رصدت الجهات المختصة في الداخلية الكويتية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجودهم».

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وتابعت الوزارة بالقول: «من خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة».

وأشارت إلى أنه «بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية، وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية».

وأكدت الداخلية الكويتية أن «التحقيقات لا تزال جارية للكشف عمن مكنهم من التواري، وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم».

