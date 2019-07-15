الاحتلال يعتقل أكثر من 2700 فلسطيني منذ مطلع 2019

5500 أسير في السجون الإسرائيلية منهم 43 فلسطينة و220 طفلاً

القدس المحتلة ـ الخليج 365 ـ وكالات: قال تقرير فلسطيني رسمي امس إن إسرائيل اعتقلت 2759 من الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام الجاري وحتى 30 يونيو الماضي. وذكر التقرير الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير بالتعاون مع مؤسسات غير حكومية تنشط في قضايا الأسرى، أن من بين إجمالي المعتقلين خلال الأشهر الستة الماضية 446 طفلاً، و76 من النساء. وأوضح التقرير أن العدد الحالي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ نحو 5500 منهم 43 سيدة و220 طفلاً، فيما وصل عدد المعتقلين إداريا إلى نحو 500 أسير. وبهذا الصدد ، قال نادي الأسير الفلسطيني إن سبعة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري. وأوضح نادي الأسير ، في بيان ، أن أقدم الأسرى المضربين يواصل إضرابه منذ 30 يوما، متهما إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية بفرض إجراءات عقابية وانتقامية بحق الأسرى المضربين. وأفاد بأنه “يتم حرمانهم من زيارة العائلة، وعرقلة تواصل المحامين معهم، ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر، وعزلهم في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، وقيام السجانين بمضايقات على مدار الساعة، وكل ذلك بهدف ثنيهم عن الاستمرار في خطوتهم الرافضة للاعتقال الإداري”. ويتيح الاعتقال الإداري وفق القانون الإسرائيلي وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.