دمشق تشكل لجنة للتحقيق في حريق برج دمشق

دمشق ـ الخليج 365 :

شكلت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا أمس لجنة للتدقيق بمدى تحقيق برج دمشق لاشتراطات السلامة من الحرائق وعوامل الإنقاذ ووضع المقترحات اللازمة لتحقيق هذه الاشتراطات ووضع ضوابط إشغال المبنى واستثمارها بما يحقق عدم تكرار الحوادث والحرائق.

وأوضح معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي رئيس اللجنة في تصريح صحفي لوكالة “سانا” أن قرار تشكيل اللجنة يأتي في إطار العمل على توفير جميع وسائل الحماية للمواطنين السوريين عند حدوث الحوادث والحرائق وتأمين خروجهم الآمن من برج دمشق. وأشار المسؤول السوري إلى أن اللجنة بدأت عملها صباح أمس بعقد اجتماع في مقر برج دمشق لتنفيذ المهام المكلفة بها على أن تنجز عملها بالسرعة الممكنة.

واندلع مساء أمس الاول حريق ضخم في برج دمشق بمنطقة البحصة تسبب بخمس حالات اختناق نقلت إلى المشافي لتلقي العلاج وتسبب بأضرار مادية بالمحال التجارية حيث طلب رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال زيارته مكان الحريق تشكيل لجنة فنية لدراسة واقع المبنى وعوامل الأمان فيه وفي المباني المشابهة. وذكر مصدر في إطفاء دمشق لوكالة الأنباء العربية السورية للأنباء (سانا) أنه تم إرسال عدة سيارات إطفاء إلى المكان وبدأت عمليات الإطفاء لإخماد الحريق الذي بدأ بالطابق الثالث وامتد إلى الطوابق الأخرى. وأضافت “سانا”أن فرق الإطفاء أخمدت الحريق مرات عدة ليعاود الاشتعال من جديد بسبب ما يبدو أنه يعود لوجود مواد قابلة للاشتعال وتحتفظ بالنار. ولفت قائد فرع الدفاع المدني بدمشق العميد آصف حبابة إلى أن فريق الإخلاء والإنقاذ يقوم بإجلاء المدنيين الموجودين في المبنى ضمن الطوابق الثلاثة لضمان سلامتهم، مشيراً إلى أن الحريق بدأ بمقهى وامتد إلى عدة طوابق وتم نقل عدة حالات من البناء تعرضت لحالات اختناق إلى المشافي بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم. ولم يتضح بعد السبب وراء اندلاع الحريق .