رياضة 2019-07-15 | 23:13 884 مشاهدة اعلن نادي الدحيل القطري، رسمياً ضم مهاجم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم ونادي الشرطة مهند علي "ميمي" الى صفوفه. النادي القطري لم يذكر المزيد من التفاصيل، سوى نشر صورة اللاعب عبر حسابه على "تويتر"، معلقاً: "الدحيل يضم الموهبة العراقية مهند علي". الاتحاد الاسيوي شارك تغريدة الدحيل وقال: "الموهبة العراقية مهند علي، يخوض تجربة جديدة .. لا نستطيع الانتظار لرؤية ما سيفعله في دوري ابطال آسيا 2019". المحرر: محمد خليل

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كانت هذه تفاصيل خبر الاسيوي معلقاً على انتقال ميمي: لا نستطيع الانتظار لرؤية ما سيفعله بدوري الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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