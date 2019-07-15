انتحار شخص داخل منزله شنقاً شمالي بغداد

أفاد مصدر امني، الاثنين، بانتحار شخص داخل منزله شنقاً شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "شخصا اقدم اليوم، على الانتحار داخل منزله شنقاً في منطقة الحسينية شمالي بغداد".

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واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي".

يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.