ترامب يرشح مارك إسبر رسميا للدفاع الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الإثنين، عن ترشيح البيت الأبيض رسميا لمارك إسبر لتولي حقيبة الدفاع خلفا لباتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع، الذي طالب بعدم المضي قدما في إجراءات تعيينه بصورة دائمة.



وتعيين ترامب لمارك إسبر من أجل قيادة البنتاجون رسالة قوية لإيران، حيث يشتهر الأخير بجهوده في الحد من انتشار الأسلحة النووية منذ إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.

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,شارك إسبر في حرب الخليج الثانية/تحرير الكويت (1990-1991) ضمن الفرقة 101 المحمولة جواً، وكان زميلاً عسكرياً في البنتاجون، خلال إعداده درجة الماجستير في الإدارة العامة.

كما حصل إسبر على النجمة البرونزية وشارة المشاة القتالية والعديد من ميداليات الخدمة العسكرية الأمريكية.

ترك الخدمة الفعلية عام 1996 ليشغل منصب كبير الموظفين في مؤسسة "هيريتيج"، وفي الفترة بين عامي 1998 و2002، تولى إسبر عدة مناصب ذات صلة عسكرية في الكونجرس الذي كان يقوده الجمهوريون، من بينها المدير التشريعي وكبير المستشارين السياسيين للسيناتور تشاك حاجل النائب الجمهوري عن ولاية نبراسكا.

وصعد إسبر للسلطة التنفيذية في يناير/كانون الثاني 2002، عندما كان عضواً في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن؛ حيث شغل منصب نائب مساعد وزير الدفاع لسياسة المفاوضات، وكان مسؤولاً عن مجموعة كبيرة من قضايا حظر السلاح، والحد من انتشار الأسلحة النووية، والأمن الدولي.