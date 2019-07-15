بالفيديو.. صاروخ قطري بحوزة النازيين الجدد في إيطاليا

عثرت الشرطة الإيطالية، الإثنين، على صاروخ "جو- جو" يستخدمه الجيش القطري في حوزة جماعة يمينية متطرفة يطلق عليهم النازيين الجدد.

كما أعلنت الشرطة توقيف 3 أشخاص، بعد اكتشاف مجموعة كبيرة من الأسلحة الأوتوماتيكية وصاروخ قطري ومواد تحمل رموزًا نازية.



وقالت شرطة تورينو، في بيان، إن الاكتشافات نشأت عن تحقيق سابق حول إيطاليين (لم تحدد هويتهم) شاركوا في التمرد المدعوم من روسيا شرق أوكرانيا، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضافت أن أحد الرجال الذين احتجزوا سبق أن ترشح في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2001 عن حزب "فورزا نوفا" (فاشي)، ولم ينجح.

وأشارت إلى أنها عثرت في منزله في غالاراتي شمال ميلانو على 9 أسلحة هجومية، ونحو 30 بندقية صيد ومسدسات وحراب، فضلًا عن ذخيرة ولوحات نازية قديمة تحوي صليبا معقوفا.

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ولفتت إلى أنها أوقفت الرجلين الآخرين بعد أن عثرت على صاروخ فرنسي الصنع في حظيرة للطائرات كان من الواضح أنهما كانا يخططان لبيعه.

وأفادت الشرطة بأن الصاروخ هو أحد الصواريخ التي يستخدمها الجيش القطري، وفقا لقناة "يورونيوز".

وقال البيان: "خلال العملية تمت مصادرة صاروخ جو-جو في حالة عمل مثالية كان يستخدمه الجيش القطري".

وأوضح أن الصاروخ، الذي صنعته شركة "ماترا" في فرنسا عام 1980، جاء من ترسانات قطر دون متفجرات، لكنه قابل لإعادة الشحن، وعثر عليه في حظيرة مطار صغير في مقاطعة بافيا.

وحددت وسائل الإعلام الإيطالية هوية المتهمين المعتقلين وهم فابيو ديل بيرغيولو، 50 عاما وهو مسؤول سابق في الجمارك الإيطالية، وأليساندرو مونتي، 42 عاما الناشط في حزب فورزا نوفا اليميني، وفابيو بيرناردي، 51 عاما وهو إيطالي.