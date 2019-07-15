فبركات الجزيرة وانهيار أردوغان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/7/16 12:10 ص بتوقيت أبوظبي
النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"
في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة.
ففي عالم السياسة تبرز مؤامرات "ما خفي أعظم" بالجزيرة.. سقطات وفبركات، وفشل ذريع، والاتحاد الأوروبي يدعو إيران للالتزام بالاتفاق النووي، وإس 400.. تنسف 4 مزايا عسكرية لتركيا، ودير شبيجل تكشف فضائح فساد ناصر الخليفي، والكويت تسلم مصر عناصر خلية الإخوان الإرهابية، وباحث أمريكي يتوقع مصير قطر: اللعب على الحبال نهايته السقوط، قمع وفقر وقهر.. شعبية أردوغان تتلاشى، ورجوي تطالب العالم بالاعتراف بحق الإيرانيين في إسقاط النظام.
أما في الاقتصاد فتطالعون: صادرات النفط تكشف المأساة.. التخبط يجتاح مؤسسات إيران، وما بعد التنقيب في قبرص.. تركيا تترقب العقاب الأوروبي، وبورصة قطر تواصل الهبوط وخسائر المستثمرين تتزايد، والذهب يستقر مع تجدد شهية المستثمرين للمخاطرة.
وإلى الملاعب تجدون: يوفنتوس يرفض مطالب ريال مدريد للتخلي عن إيسكو
وفي الفن تقرأون: إيمان البحر درويش لـ"العين الإخبارية": "مش ندمان" مطلع 2020
للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الإثنين 15 يوليو/تموز 2019.
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