"الشورى البحريني": "الجزيرة القطرية" تبث الفتنة ولن تنال من وحدة شعبنا

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني، أن قناة الجزيرة القطرية تبث الفتنة بشكل مستمر، لكنها لن تنال من وحدة شعب البحرين.

وأعربت اللجنة برئاسة السيد حمد بن مبارك النعيمي، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولات الفاشلة، التي تتعمد قناة الفتنة "الجزيرة" القيام بها، عبر بث الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، بهدف بث الفرقة والفتنة والطائفية بين أبناء شعب البحرين، وهو الأمر الذي يعكس سياستها في تأجيج المجتمعات وتحريضها على العنف والكراهية.





وأكدت أن هذه المحاولات المستمرة "لن تنال من وحدة شعب البحرين العزيز، الذي يقف بمختلف أطيافه وفئاته متماسكًا ومتحدًا بقوته ووحدته خلف القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد"، وقيادات المملكة جميعا.



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وأشارت اللجنة إلى أن إصرار قناة الجزيرة على بث برامج وأفلام تمس وحدة الصف الوطني، وتماسك الشعب البحريني، وبثها للأقوال المرسلة وغير الصحيحة، تؤكد سيرها على نهج عدائي لا يعكس أي التزامٍ بالعادات والتقاليد التي عُرفت بها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بل إنها تهدف للإساءة والتجني على مملكة البحرين وقيادتها، لافتة إلى أن هذه البرامج والأفلام أكدت علاقة قطر مع الإرهابيين، وأظهرت زيف الإعلام القطري، وأنه يقتات على الأكاذيب والافتراءات.





وكان وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وصف ما بثته قناة الجزيرة القطرية، عبر برنامج (ما خفي أعظم)، بأنه "حملة أكاذيب واضحة ومغالطات فجة".



وقال آل خليفة، في بيان له، إن "البرنامج ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

وتسعى قطر بقوة لإثارة الفتنة وتأجيج النعرات الطائفية وبث الأكاذيب والمعلومات المضللة ضد البحرين، ليضاف هذا البرنامج إلى أكثر من 980 تقريرا بثتها القناة ضد المملكة منذ عام 2011 حتى عام 2017، لدعم الإرهاب وتشويه الإنجازات التي تتحقق بها.

