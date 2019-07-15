البيان الختامي لاجتماعات البرلمانيين الليبيين في القاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد نواب ليبيون في ختام اجتماعهم بالعاصمة المصرية القاهرة، الإثنين، أن ما تم الاتفاق عليه ستتم مناقشته في جلسة مقبلة يتم عقدها في أي مدينة يتم الاتفاق عليها، بهدف الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني محدد.
وشدد النواب، في البيان الختامي للاجتماع الذي بدأ السبت، ووصلت إلى "العين الإخبارية" نسخة منه، أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب باعتباره هو السلطة الشرعية الوحيدة بالبلاد والمنتخبة من قبل الشعب الليبي.
كما جدد البيان التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها، مشيرا إلى أن ذلك "خط أحمر لا يمكن التنازل عنه".
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