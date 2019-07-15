بالصورة.. ضبط صواريخ قطرية في مخازن متطرفين النازية الجديدة في إيطاليا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

صادرت الشرطة الإيطالية مخزنا للأسلحة يتبع النازيين الجدد، بداخله صاروخ جو – جو يطل طوله إلى 3.5 متر، إنتاج فرنسي من نوع ماترا s530ـ وأسلحة أخرى تعود ملكيتها لسلاح الجو القطري.

Advertisements

وأعلنت السلطات عن أنه تم القبض على ثلاثة مشتبه بهم ، وأفادت أن الغارة سببها تحقيقات سابقة مع إيطاليين شاركوا في التمرد المدعوم من روسيا في شرق أوكرانيا. وفقا لقناة دوتشه فيله الألمانية.

ووفقا للسلطات، فان الصاروخ المصادر من الشرطة غير مفعل، لكن يمكن تفعيله من قبل متخصصين في هذا المجال، وفق ما أفاد به محققون.