زاخاروفا: لم نسحب مقترحاتنا لكييف بشأن الإفراج عن البحارة الأوكرانيين

أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، أن ​موسكو​ لم تسحب مقترحاتها لكييف بشأن الإفراج عن البحارة الأوكرانيين المحتجزين، لكن لم يرد أي رد فعل جديد من ​أوكرانيا​، سوى السلبي.

وأوضحت زاخاروفا لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا" أنه "أعلمنا الجانب الأوكراني، رسميا وعبر القنوات الدبلوماسية، فمن خلال سفارة أوكرانيا جرى تسليم مذكرة دبلوماسية، تفيد بوجود تشريع روسي، يمكن بموجبه إطلاق سراح البحارة ليس بسبب إعفائهم من المسؤولية، ولكن من الحجز".

وأكدت ان "هذه نقطة مهمة للغاية، ويمكن تسليم ​السفن​، ولكن بموجب ضمانات مكتوبة بمشاركة كل من البحارة الـ 24 في إجراءات ما قبل المحاكمة ومجرياتها والمحافظة على السفن كدليل مادي".