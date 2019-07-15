نقل قمرالدين إلى مستشفى المنلا لاصابته بوعكة صحية

أصيب رئيس بلدية طرابلس أحمد قمرالدين بوعكة صحية مفاجئة، نقل على اثرها الى مستشفى المنلا في حالة طارئة، حيث يخضع لفحوصات مخبرية وصور شعاعية لمعرفة الأسباب.
ولفتت ادارة المستشفى الى أن قمرالدين أصيب بعارض صحي اثر هبوط في الاوكسجين، وأوضحت الفحوصات انه سليم ويتماثل للشفاء، وغدا صباحا يمارسه عمله كالمعتاد.
يذكر أن جلسة طرح الثقة بالرئيس قمرالدين، التي دعا اليها قمرالدين قبل أيام من المفترض أن تعقد عند الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء في مكتب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في سراي طرابلس.
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