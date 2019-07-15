طقس صيفي متقلب اعتباراً من الاربعاء يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا صيفيا متقلب اعتباراً من الاربعاء يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيًا مع ارتفاع ​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية والداخلية التي تبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

كما توقعت أن يكون طقس الاربعاء قليل الغيوم مع تدنّي نسبة الرطوبة. ترتفع درجات الحرارة بشكل خاص على المرتفعات, في الدّاخل والمناطق الجنوبية. تنشط الرياح عموماً، وبشكل خاص في المناطق الشماليّة حيث تقارب ٦٥ كلم/س. تعود نسبة الرطوبة لترتفع بشكل ملحوظ ابتداءً من فترة المساء حيث يتوقّع أن تبدأ الحرارة بالانخفاض السريع، ممّا يؤدي إلى تشكّل الغيوم و​الضباب​ على المرتفعات مع ​تساقط امطار​ خفيفة متفرقة .

كما توقعت ان يكون طقس الخميس غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تتساقط امطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجبلية صباحاً.