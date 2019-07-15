المشنوق: التنسيق بين الأجهزة الأمنية أصبح شكليا في المدة الأخيرة أكثر مما هو عملي

أكد النائب نهاد المشنوق "أنني سأفصل ما قام به الارهابي عبد الرحمن المبسوط في طرابلس عن كل التطورات"، مشيراً الى "أنني سأنظر من منظور إيجابي على عكس ما أثير من روايات، بدليل أن الارهابي لم يكن لديه سلاح ولم يزوده احد به، بل اضطر الى بيع عفش منزله لشراء السلاح".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح المشنوق أن "النقطة الثانية هي أن أهله ذهبوا ليبلغوا عنه، أي أن لا بيئة حاضنة لديه، وهذا أمر إيجابي".
واعتبر أن "التنسيق بين الاجهزة الامنية بعد العام 2004 استمر ونجح وعاش وحق نجاحات في كل المجالات، ولكنه أصبح شكليا في المدة الأخيرة أكثر مما هو عملي".
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