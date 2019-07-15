درويش: حل أزمات الوطن يكمن في التطبيق الفعلي لاتفاق الطائف

رأى النائب ​علي درويش​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الملجأ الاول لكل ال​لبنان​يين وحل أزمات الوطن يكمن في التطبيق الفعلي ل​اتفاق الطائف​ والدفاع عنه تكريسا للثوابت الأساسية التي تحض على العيش الواحد".

وأكد ان "التقيد ببنود ​الدستور​ مرجع لبنان الاول لبناء دولة متقدمة تحت سقف الوحدة الوطنية في ظل الاختلافات الراهنة".