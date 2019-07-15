درويش: حل أزمات الوطن يكمن في التطبيق الفعلي لاتفاق الطائف

رأى النائب علي درويش في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الملجأ الاول لكل اللبنانيين وحل أزمات الوطن يكمن في التطبيق الفعلي لاتفاق الطائف والدفاع عنه تكريسا للثوابت الأساسية التي تحض على العيش الواحد".
وأكد ان "التقيد ببنود الدستور مرجع لبنان الاول لبناء دولة متقدمة تحت سقف الوحدة الوطنية في ظل الاختلافات الراهنة".
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