لفتت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، إلى "أنّني وقّعت اتفاقيّة مع الإدارة البريطانية لتسهيل الخدمات الإلكترونيّة للمواطنين، والتعاون على قدم وساق".
وأكّدت في تصريح تلفزيوني، أنّه "كان لي الشرف أن أخذ توفيضًا من وزير الإعلام جمال الجراح ووزير الخارجية جبران باسيل، كي أوقّع على تعهّد باسم الحكومة اللبنانية، حول احترام حرية الصحافة والتعبير، وهذه سابقة". وركّزت على "أنّنا لا زلنا بلدًا رياديًّا في حماية الصحافة وحرية التعبير".
وأوضحت أنّه "كان هناك حديث مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية أندرو موريسون حول النازحين السوريين وتخفيف هذا العبء عن كاهل لبنان، بالإضافة إلى جولة على الأفق السياسي المرتبط بالشرق الأوسط".
كانت هذه تفاصيل خبر شدياق: وقعت اتفاقية مع الإدارة البريطانية لتسهيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.