شدياق: وقعت اتفاقية مع الإدارة البريطانية لتسهيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين

لفتت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​، إلى "أنّني وقّعت اتفاقيّة مع الإدارة البريطانية لتسهيل الخدمات الإلكترونيّة للمواطنين، والتعاون على قدم وساق".

وأكّدت في تصريح تلفزيوني، أنّه "كان لي الشرف أن أخذ توفيضًا من وزير الإعلام ​جمال الجراح​ ووزير الخارجية ​جبران باسيل​، كي أوقّع على تعهّد باسم الحكومة ال​لبنان​ية، حول احترام حرية ​الصحافة​ والتعبير، وهذه سابقة". وركّزت على "أنّنا لا زلنا بلدًا رياديًّا في حماية الصحافة و​حرية التعبير​".

وأوضحت أنّه "كان هناك حديث مع وزير الدولة لشؤون ​​الشرق الأوسط​​ و​شمال إفريقيا​ في ​الخارجية البريطانية​ أندرو موريسون حول ​النازحين السوريين​ وتخفيف هذا العبء عن كاهل لبنان، بالإضافة إلى جولة على الأفق السياسي المرتبط بالشرق الأوسط".