أوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "نعمل بجد بالتعاون مع كتل ونواب آخرين على إيجاد متنفس لأهلنا ومورداً إضافياً لخزينة الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية المالية الخانقة: إقرار اقتراح قانون البناء 150 مترا، وموضوع عمل الكسارات والمقالع. هذا يخدم اهلنا في بعلبك- الهرمل وعكار والجنوب، ويطلق ورش عمل في 45 مهنة وقطاع".
واضاف الموسوي:"درهم وشاية قد يؤدي إلى جناية وربما الى قنطار خراب! إتقوا الله في أسماعكم وأبصاركم وألسنتكم ، وما تنقلون!".
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