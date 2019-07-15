أوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "نعمل بجد بالتعاون مع كتل ونواب آخرين على إيجاد متنفس لأهلنا ومورداً إضافياً لخزينة ​الدولة​ في ظل الأزمة الاقتصادية المالية الخانقة: إقرار اقتراح قانون ​البناء​ 150 مترا، وموضوع عمل الكسارات والمقالع. هذا يخدم اهلنا في بعلبك- ​الهرمل​ وعكار و​الجنوب​، ويطلق ورش عمل في 45 مهنة وقطاع".

واضاف الموسوي:"درهم وشاية قد يؤدي إلى جناية وربما الى قنطار خراب! إتقوا الله في أسماعكم وأبصاركم وألسنتكم ، وما تنقلون!".