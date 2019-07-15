نديم المنلا: الموازنة تشكل أول خطوة نحو الاصلاح المالي الشامل

لفت المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة نديم المنلا، في تصريح تلفزيوني، إلى أن "مهما قيل عن الموازنة، ففي الواقع والحقيقة هي تشكل أول خطوة نحو الاصلاح المالي الشامل وفي العام 2020 ستخفض العجز بشكل كبير وخطة الكهرباء ستساهم في هذا الموضوع أيضًا".
وشدد على أن "الإصلاح المالي جزء لا يتجزأ من مؤتمر سيدر"، موضحًا أن "من ينظر اليها فقط كأرقام يتغاضى عن حقيقة كبيرة هي أن سيدر والإصلاح المالي هو جز أساسي من نظرة الحكومة كما جاءت في مؤتمر سيدر".
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