نديم المنلا: الموازنة تشكل أول خطوة نحو الاصلاح المالي الشامل

لفت المستشار الاقتصادي لرئيس ​الحكومة​ ​نديم المنلا​، في تصريح تلفزيوني، إلى أن "مهما قيل عن ​الموازنة​، ففي الواقع والحقيقة هي تشكل أول خطوة نحو الاصلاح المالي الشامل وفي العام 2020 ستخفض ​العجز​ بشكل كبير و​خطة الكهرباء​ ستساهم في هذا الموضوع أيضًا".

وشدد على أن "الإصلاح المالي جزء لا يتجزأ من ​مؤتمر سيدر​"، موضحًا أن "من ينظر اليها فقط كأرقام يتغاضى عن حقيقة كبيرة هي أن سيدر والإصلاح المالي هو جز أساسي من نظرة الحكومة كما جاءت في مؤتمر سيدر".