قاطيشه: وزير العمل يريد حماية اليد العاملة اللبنانية

أكّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ​وهبي قاطيشه​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ يريد حماية اليد العاملة اللبنانية، وتجار الوطنية يصرون على تفضيل اليد العاملة الغريبة على اللبنانيين. إنكم تشجعون ​التوطين​ المرفوض من أصحاب القضية. كفاكم اتجاراً بمشاعر الناس وأصحاب القضية".

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