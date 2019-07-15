قطع مدخل مخيم البرج الشمالي احتجاجا على قرارات وزير العمل

اقدم عدد من اللاجئين ال​فلسطين​يين على قطع مدخل ​مخيم البرج الشمالي​ الرئيسي بالاطارات المشتعلة شرق ​مدينة صور​، احتجاجا على قرارات وزير العمل بحق العامل الفلسطيني و​اللاجئين الفلسطينيين​. وطالبوا الوزير بالتراجع عن قراره المجحف بحق لاجيء الشتات، ورددوا هتافات معادية ضد للعرب و​المملكة العربية السعودية​ و​دول الخليج​ ووصفوهم بالمتآمرين على ​الشعب الفلسطيني​ في تمرير ​صفقة القرن​، مشددين على رفضهم ​التوطين​ مؤكدين ​حق العودة​ الى ​الديار​ و​القدس​ عاصمة ابدية لفلسطين.

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