أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك: سوريا كانت ولا تزال أرض السلام والحضارات

أكّد أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك المطران كريكور كوسا، أنّ "سوريا كانت ولا تزال أرض السلام والحضارات منذ آلاف السنين، وأرسلت للعالم رسائل العلم والتنوير والمحبّة".
ولفت خلال لقائه رئيس البعثة السورية في القاهرة بسام درويش، إلى أنّ "سورية انتصرت على قوى الظلام والشر وقدّمت الشهداء ليستمرّ السلام"، مبيّنًا "أنّنا نصلّي كي تعمّ المحبّة ويظلّ السلام في كلّ الأراضي السورية، وتقضي على كل عناصر الشرّ الّتي تريد لها الخراب".
وشدّد المطران كوسا على أنّ "سوريا المحبّة والسلام لا بدّ أن تكمل انتصاراتها على الشر والمؤامرات، وهي اليوم تقدّم التضحيات فداءً للبشرية".
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