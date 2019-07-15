البيت الأبيض يرشح رسميا مارك إسبر وزيرا للدفاع الأميركي

أعلن ​البيت الأبيض​ عن ترشيحه رسميًا ​مارك إسبر​ وزيرًا للدفاع الأميركي. وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد أعلن في الشهر الماضي عن تسمية مارك إسبر وزير ​الجيش​ الحالي وزيرًا جديدًا للدفاع بالوكالة بدلًا من وزير الدفاع بالوكالة ​باتريك شاناهان​، مشيرًا إلى أن "شاناهان أبلغني عدم نيته المضي قدمًا في إجراءات تعيينه بصورة دائمة ورفض منصب ​وزير الدفاع الأميركي​ لأسباب عائلية".

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