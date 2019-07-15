الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على تركيا على خلفية نشاطاتها في قبرص

فرض ​الاتحاد الأوروبي​ عقوبات على ​تركيا​ على خلفية نشاطاتها غير الشروعة في قبرص.

ولفتت قناة "العربية" الى أن "بيان العقوبات الأوروبية ضد تركيا تضمن تعليق الاتحاد الأوروبي لاجتماعات مجلس الشراكة مع تركيا، بالاضافة الى تعليق المفاوضات بشأن اتفاق النقل الجوي معها، وبنك الاستثمار الأوروبي قرر مراجعة نشاطاته في تركيا".

وأوضحت أن "العقوبات شملت خفض المساعدات المالية ل​أنقرة​"، مضيفة أن "الاتحاد الأوروبي دعا تركيا لوقف نشاطاتها غير المشروعة في قبرص".