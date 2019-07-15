خارجية هولندا: نبحث طلبا أميركيا بدعم عسكري في مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الهولندي ​ستيف بلوك​ أن "بلاده ستدرس طلبا من ​الولايات المتحدة الأميركية​ بشأن تقديم دعم عسكري لحماية ​السفن​ التجارية في ​مضيق هرمز​".

وأشار بلوك الى أن "​حكومة​ بلاده ستعمل على تقييم الطلب حتى منتصف شهر أيلول المقبل، قبل أن تتخذ قرارا بهذا الشأن".

وأوضح بلوك أن "عملية التقييم ستعتمد على المعدات العسكرية اللازمة، وعلى المخاطر الأمنية الإجمالية للعملية".

ولفت الى "أننا سنستغل فترة الصيف من أجل أن نرى ماهو شكل القرار الذي سنتوصل إليه".