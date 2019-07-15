تفجير مزدوج بحزامين ناسفين يستهدف مسجدًا في العراق

استهدف ​تفجير​ مزدوج بحزامين ناسفين مسجدًا جنوب بغداد في ​العراق​.

ونقلت شبكة "السومرية نيوز" عن مصدر في الشرطة العراقية، أن الحصيلة الأولية للتفجير هي قتيل وأربعة مصابين.

وكشف المصدر أن عن "الانفجار الأول عبارة عن عبوة ناسفة داخل الحسينية، والتفجير الثاني عبارة عن حزام ناسف داخل الحسينية ذاتها".

وأشار المصدر إلى أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب".