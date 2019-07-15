عناصر جبهة النصرة قصفوا أحياء في حلب بالصورايخ وأنباء عن وقوع إصابات

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "عناصر "​جبهة النصرة​" قصفوا أحياء في حلب بالصورايخ، وسط أنباء عن وقوع إصابات. وأشارت الوكالة الى أن "القصف أدى إلى سقوط شخص من المدنيين وجرح آخرين"، لافتةً إلى أن "الاعتداء جرى بالقذائف على حيي الحمدانية والأعظمية بحلب".

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