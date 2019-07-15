رئيس البرازيل يدافع عن ترشيح ابنه سفيرا في أمريكا

برازيليا (رويترز) - رفض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يوم الاثنين انتقادات لتعليقات له الأسبوع الماضي تحدث فيها عن احتمال اختياره لابنه إدواردو سفيرا في الولايات المتحدة قائلا إنه كرئيس يحتاج في بعض الأوقات لاتخاذ قرارات "لا تروق للجميع".
وقال الرئيس البرازيلي في كلمة بالبرلمان "ما دام يواجه هذا القدر الكبير من الانتقادات فهذه علامة على أنه الشخص المناسب".
وإدواردو عضو بالبرلمان عن ريو دي جانيرو، ويقدم المشورة لوالده في الشؤون الخارجية.
وقال إدواردو إنه سيقبل هذا المنصب إذا عُرض عليه.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
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