شكرا لقرائتكم خبر عن 1312 طلب إحاطة ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا لتقرير الأمانة العامة لمجلس النواب، الخاص بحصاد عمل البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، بلغ عدد طلبات الإحاطة التى نظرها المجلس، نحو 388 طلباً، كما تدارست اللجان النوعية نحو 1312 طلب إحاطة.

ونظر المجلس عدداً كبيراً من البيانات العاجلة بلغت نحو 347 بياناً عاجلاً فى شتى المجالات، وتم توجيه 901 سؤالا، أجابت الحكومة على 52 سؤالا شفاهة بالجلسة العامة، وتم الرد كتابياً من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

وتضمن تقرير الانجازات بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الرابع أيضا أن عدد طلبات المناقشة العامة التى مناقشتها فى المجلس هذا الدور بلغت 54 طلب، و نظر المجلس 793 اقتراحاً برغبة فى شتى المجالات.