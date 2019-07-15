شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نقدر دور غرفة التجارة الأمريكية لتدعيم العلاقات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تطرق إلى آفاق التعاون الثلاثي بين البلدين في أفريقيا، والرغبة المتبادلة في تعزيزها فى ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى.

وأعرب الرئيس عن تقديره للدور الذى تقوم به غرفة التجارة الأمريكية لتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة.

Advertisements

من جانبه، أكد المسئول الأمريكى على مدى خصوصية العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وأشاد بالتطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصرى بشهادة المؤسسات الدولية المتخصصة.



السيد الرئيس يجتمع مع السيد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة