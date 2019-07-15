ننشر تقرير انجازات مجلس النواب عن دور الانعقاد الرابع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر تقرير إنجازات مجلس النواب عن دور الانعقاد الرابع، وتضمن تقرير الإنجازات الذى أعدته الأمانة العامة: - عدد القوانين التى أقرها المجلس بلغت المجلس 156 مشروع قانون. - عدد طلبات الإحاطة التى ناقشتها اللجان النوعية بلغت نحو 1700 طلب إحاطة. - عدد اجتماعات اللجان بلغ نحو 2133 اجتماع.

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