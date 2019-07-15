رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التأهيل التربوي بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور حشمت عبد الحكم محمدين، عميد كلية التربية بالقاهرة، مدير المركز، والدكتور أحمد الهادي زكريا، عضو كنترول برنامج التأهيل التربوي، بتفقد لجان الامتحانات بمركز التأهيل التربوي بالمنصورة .

وتفقد المحرصاوي، لجان امتحانات مادة أصول اجتماعية وثقافية للتربية، وذلك لطلاب وطالبات الدبلوم العام في التربية للعام الجامعي 2018 - 2019 ، بمقرها الكائن بكلية اللغة العربية بالمنصوره.

وأكد على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، إضافة لتواجد أستاذ المادة وسط الطلاب والطالبات للرد على أي استفسار، مشيرا إلى أهمية توفير الأدوات اللازمة لتيسير أداء الامتحان.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن امتحانات الدبلومات هذا العام تشهد انضباطا ملحوظا، مع التوجيه لجميع أعضاء الكنترولات بالتيسير على الطلاب، وسرعة الانتهاء من إعلان النتائج.