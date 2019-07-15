قرار جديد من النيابة العامة في واقعة "مجزرة الفيوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

صرحت نيابة بندر الفيوم، تحت إشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام لنيابات الفيوم بدفن جثامين ربة منزل وأطفالها الأربعة بعد مناظرة الطب الشرعي، وذلك في واقعة قتل مدرس لزوجته وأبناءه بالفيوم.

كان المتهم أكد خلال التحقيقات في النيابة العامة أنه كان يعمل مترجمًا في دولة الأمارات العربية المتحدة، وكان يخطط بعد العودة لإنشاء مشروع استثماري في المجال الرياضي، خاص باللياقة البدنية وعلاج السمنة والبدانة.

وأشار المتهم إلى انه أنه تعرف بعد عودته إلى موطنه على مجموعة من الأشخاص، كشفت التحريات فيما بعد انهم من معتادي الإجرام، وأقنعوه بالدخول إلى مجال التنقيب عن الآثار.

وأضاف المتهم أن هؤلاء الأشخاص حصلوا منه على الأموال التي جمعها من العمل في الخارج، بدعوى شراء منزل تحته كنز أثري، وأقنعوه بأنه سوف يصبح من الأثرياء خلال فترة وجيزة وبدون أي مجهود إضافي.

وتابع، أن هؤلاء الأشخاص هددوه بخطف زوجته وأولاده حال استمر في المطالبة بالأموال التي حصلوا عليها منه، ولذلك قرر قتل أسرته بنفسه خوفًا عليهم من مستقبل مظلم بعد ضياع "تحويشة العمر".

Advertisements

ولفت المتهم إلى أنه انتظر في أحد الليالي حتى نامت زوجته وأولاده، وأحضر سلاحًا أبيض "ساطور" وبدأ بزوجته فانهال على رأسها وهشمه وهي تحتضن طفلتها الرضيعة، ثم انتقل بعد ذلك إلى غرفة باقي الأطفال وقتلهم بالساطور ولاذ بالفرار.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من المقدم إسلام لطيف نائب مأمور قسم الفيوم أول، بمقتل كل من "كريمة. م" 35 سنة ربة منزل، وأطفالها "أنس 13 سنة، آية 8 سنوات، منة 4 سنوات، نسيم عام ونصف".

وخلال عملية البحث، أكدت التحريات الأولية، التي قادها العميد رجب غراب رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، تحت إشراف اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن الحادث سببه تراكم الديون على الزوج الذي كان يعمل مدرسًا بدولة الإمارات.

وتبين أن الرجل تعرف على عدد من معتادي الإجرام، الذين استدرجوه إلى طريق تعاطي المخدرات، ودفعوه لاقتحام مجال التنقيب عن الآثار، ومن ثم هددوه بخطف أبناءه وزوجته.

المتهم وخوفا من قيام المتهمين بتنفيذ ما هددوا به، ونتيجة تعاطي المخدرات، عاد إلى شقته بأحد الأبراج بحي المسلة، وأحضر ساطورًا، وانهال به على رأس الزوجة في البداية، واتجه بعدها للأطفال، حتى تأكد من موتهم، ولاذ بالفرار.

وبعمل كمين، ألقى الرائد مصطفى رمضان معاون الضبط بقسم الفيوم، القبض على المتهم، والذي أحيل لنيابة الفيوم التي باشرت التحقيقات واصطحبت المتهم لتمثيل الجريمة وصرحت بدفن الجثث بعد مناظرة الطب الشرعي.