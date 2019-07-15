وكالات- قالت الحكومة الفرنسية اليوم، الإثنين 15 جويلية 2019، إنه تم إيقاف 282 شخصا في فرنسا بعد الأحداث في أعقاب تأهل الجزائر لنصف نهائي أمم إفريقيا .
ومن جهة أخرى، لقي 4 جزائريين مصرعهم وأصيب 8 آخرون بحادث سير عقب إنحراف شاحنة كانت تقل مشجعين خلال مشاركتهم في إحتفالات تأهل منتخب بلادهم لنهائي بطولة أمم إفريقيا.
ووقع الحادث المروع في ضاحية سي عبد العزيز في ولاية جيجل، 500 كم شرقي الجزائر، وقالت مديرية الدفاع المدني الجزائرية إن قواتها تدخلت لنقل الجثث وإجلاء المصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ترشّح الجزائر لنهائي كأس إفريقيا، إيقاف 282 شخصًا في فرنسا ومقتل أربعة وإصابة 8 آخرين في الجزائر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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