بعد ترشّح الجزائر لنهائي كأس إفريقيا، إيقاف 282 شخصًا في فرنسا ومقتل أربعة وإصابة 8 آخرين في الجزائر...

وكالات- قالت الحكومة الفرنسية اليوم، الإثنين 15 جويلية 2019، إنه تم إيقاف 282 شخصا في فرنسا بعد الأحداث في أعقاب تأهل الجزائر لنصف نهائي أمم إفريقيا .

ومن جهة أخرى، لقي 4 جزائريين مصرعهم وأصيب 8 آخرون بحادث سير عقب إنحراف شاحنة كانت تقل مشجعين خلال مشاركتهم في إحتفالات تأهل منتخب بلادهم لنهائي بطولة أمم إفريقيا.

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ووقع الحادث المروع في ضاحية سي عبد العزيز في ولاية جيجل، 500 كم شرقي الجزائر، وقالت مديرية الدفاع المدني الجزائرية إن قواتها تدخلت لنقل الجثث وإجلاء المصابين.