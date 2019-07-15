الاتحاد الأوروبي: سنواصل العمل لإعادة إيران إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي

قالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، اليوم الاثنين، إن الاتحاد سيواصل العمل لإعادة إيران لتنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي.

وأضافت موجيريني - خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، بخصوص الآلية

الأوروبية للتعامل مع إيران - "سنواصل العمل لإعادة إيران إلى تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي، ونحن لا نريد مزيدا من التصعيد في المنطقة"، مشيرة إلى أن "آلية التعامل المالية بشأن إيران سيتم العمل عليها بين الدول الموقعة على الاتفاق ومفتوحة لمشاركة دول أخرى".



وفي سياق آخر، لفتت موجيريني إلى أنه لابد من توفير برامج لإعادة توطين اللاجئين سواء الموجودين في ليبيا أو مناطق أخرى.