استمرار قيادة كندا في مهمة حلف الناتو التدريبية بالعراق

كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، عن أن كندا ستواصل قيادة مهمة الناتو التدريبية في العراق لمدة عام آخر.

جاء ذلك في تصريحات ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع جستن ترودو مع بداية زيارته لكندا التي تشمل جولة في قاعدة القوات الكندية

بيتاواوا مع ترودو ، ومناقشة نشر القوات الكندية في لاتفيا والعراق.



وألمح "استولتنبرج" إلى أنه موافق على الإنفاق الدفاعي الكندي، معبرا عن تقديره لرؤية رئيس الوزراء جستن ترودو حول الأمن والدفاع.