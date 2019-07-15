كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، عن أن كندا ستواصل قيادة مهمة الناتو التدريبية في العراق لمدة عام آخر.
جاء ذلك في تصريحات ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع جستن ترودو مع بداية زيارته لكندا التي تشمل جولة في قاعدة القوات الكنديةبيتاواوا مع ترودو ، ومناقشة نشر القوات الكندية في لاتفيا والعراق.
وألمح "استولتنبرج" إلى أنه موافق على الإنفاق الدفاعي الكندي، معبرا عن تقديره لرؤية رئيس الوزراء جستن ترودو حول الأمن والدفاع.
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار قيادة كندا في مهمة حلف الناتو التدريبية بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.