الشرطة اليونانية: اعتراف المشتبه به في مقتل عالمة الأحياء الأمريكية

قال مصدر بالشرطة اليونانية إن المشتبه به في مقتل العالمة الأمريكية سوزان إيتون اعترف بجريمته.
ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن الشرطة اليونانية، قولها إن المشتبه به - البالغ من العمر 27 عاماً - في مقتل عالمة الأحياء الأمريكيةإيتون تم إحضاره للاستجواب واعترف بجريمته، إلا أنه لم يُعلن عن هويته حتى الآن.
وأعلنت الشرطة في وقت سابق اليوم، اعتقال مواطن للتحقيق معه في مقتل عالمة أمريكية على جزيرة
كريت، حيث كان الأخير من بين 10 أشخاص تم استجوابهم مؤخراً بشأن قضية مقتل العالمة الأمريكية سوزان إيتون.
وإيتون (59 عاماً) هي عالمة أحياء أمريكية كانت مشاركة في مؤتمر بجزيرة كريت اليونانية، وفُقدت هناك بتاريخ 2 يوليو الجاري، وعثر على جثتها قبل أسبوع من الآن، وأثبت الطب الشرعي أن وفاتها كانت نتيجة عمل جنائي ولم تكن طبيعية.
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