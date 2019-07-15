ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس جامبيا تطوير التعاون الثنائي

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم/الاثنين/، مع رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو - الذي يزور الإمارات حاليا - سبل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما بحثا

عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن الشيخ محمد بن زايد أكد - خلال اللقاء - حرص بلاده على دعم خطط

وجهود التنمية والتطوير في الدول الصديقة الأفريقية وتعزيز التعاون الثنائي معها.

من جانبه، أشاد رئيس جامبيا بالمشروعات التنموية والإنسانية التي تنفذها الإمارات في بلاده والتي تسهم بدور كبير في دفع عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والبشرية، مشيدا بمبادرات الإمارات واستجابتها الإنسانية السريعة للتحديات المختلفة التي تواجهها العديد من الشعوب الإفريقية والعالم.