طيران الاحتلال ينتهك أجواء لبنان

واصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي خرقه لسيادة الأجواء اللبنانية، من خلال الطلعات الجوية المكثفة، التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية، خارقا بشكل متعمد قرار مجلس الأمن رقم 1701، وأفادت مصادر أمنية أمس أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت سيادة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا، ونفذت طلعات استكشافية بشكل دائري، وعلى علو متوسط فوق قرى العرقوب، وامتدادا حتى المنحدرات الغربية لجبل حرمون، ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

اعتقالات في الخليل

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس فتاة فلسطينية من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وذكرت مصادر أمنية وفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة روان أبو سنينة، على الحاجز العسكري المقام في حي الراس قرب مستوطنة «كريات أربع» شمال شرق الحرم الإبراهيمي شرق مدينة الخليل، واقتادتها إلى جهة غير معلومة. كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية في عدة أحياء من المدينة وفي بلدة السموع، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وأعاقت حركة الفلسطينيين وفتشت مركباتهم، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

أسرى فلسطينيين محررين

على الصعيد نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس سبعة أسرى فلسطينيين محررين من مدينة القدس المحتلة، ووفقا لرئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين في القدس أمجد أبو عصب، الذي قال إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من أحمد غزالة من البلدة القديمة، ومحمد مأمون الرازم من حي رأس العامود ببلدة سلوان، وعميرة عميرة وعبيدة عميرة ومحمد إبراهيم دويات من صور باهر، ومحمد ماهر الكركي من حي جبل الزيتون/الطور، وعلي الفقيه من بلدة قطنّة، وذلك عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

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اقتحام المستوطنيين

إلى ذلك، اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود أمس المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الاسرائيل.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بان عشرات من عصابات المستوطنين اليهود نفذوا جولات استفزازية في أرجاء المسجد وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية فيه، واستمعوا الى شروحات حول أُكذوبة الهيكل المزعوم.