الملك يؤكد أهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر السلام بجدة أمس، رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية السابقين: نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، وجرى -خلال الاستقبال- استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، وتأكيد حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية. حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم عبدالعزيز السالم، والمستشار بالديوان الملكي نزار سليمان العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد عبدالله بخاري. نجيب ميقاتي - عمل وزيرا للأشغال العامة، والنقل، والمهجرين - رئيسا للوزراء من 19-04-2005 - 19-07-2005 - في عهد الرئيس إميل لحود من 13-06-2011 - 15-02-2014 - في عهد الرئيس ميشال سليمان فؤاد السنيورة - عمل وزيرا للدولة للشؤون المالية، ثم وزيرا للمالية، ثم وزيرا للاقتصاد الوطني والتجارة - رئيسا للوزراء Advertisements - في عهد الرئيس إميل لحود الذي انتهت ولايته في 24-11-2007 من 19-7-2005 إلى 11-7-2008 - في عهد الرئيس ميشال سليمان من 11-7-2008 إلى 9-11-2009 تمام سلام - رئيسا للوزراء من 15-02-2014 إلى نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان - استمر رئيسا لمجلس الوزراء عملا بأحكام الدستور، حتى تاريخ 18-12-2016 - وزير الثقافة من 11-7-2008 إلى 9-11-2009 في حكومة الرئيس سعد الحريري - نائب عن بيروت في دورة 1996 وفي دورة 2009



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