وحدة وسيادة
أضافوا في بيان مشترك عقب استقبال الملك سلمان لهم أمس، أن خادم الحرمين الشريفين أكد على حرص المملكة القوي والثابت على لبنان واستقلاله وسيادته، وصيانة اتفاق الطائف بكونه الاتفاق الذي أنهى الحرب الداخلية في لبنان، كما أكد على أهمية صيغة العيش المشترك بين جميع اللبنانيين بشتى طوائفهم وانتماءاتهم، وكل ذلك تحت سقف الدستور واحترام القوانين والشرعية العربية والدولية، وأن المملكة لن تدخر جهدا من أجل حماية وحدة لبنان وسيادته واستقلاله».
استعادة الهيبة
تابع البيان: «أكد خادم الحرمين الشريفين على أهمية إعادة الاعتبار والاحترام للدولة اللبنانية وإقدارها على بسط سلطتها الكاملة وبقواها الشرعية على جميع مرافقها وأراضيها، وكذلك قدرتها على استعادة هيبتها بما يعزز من وحدة اللبنانيين».
من جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، لتلفزيون «إل بي سي» اللبناني من الرياض «إن الملك سلمان شدد على ضرورة المحافظة على لبنان»، وأشار إلى خطوات سعودية قريبة نحو الدولة اللبنانية. وأكد ميقاتي أن «السعودية ستمد يد العون للبنان، ومجرد الزيارة ولقاء العاهل السعودي أعطانا زخما بأن المملكة يهمها لبنان بجميع أطيافه».
كانت هذه تفاصيل خبر رؤساء الوزراء السابقون: حرص سعودي على لبنان وصيانة اتفاق الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.