ترمب يفكر في إقالة وزير التجارة

يفكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إقالة وزير التجارة في حكومته، ويلبور روس، بعد فشل الإدارة في إدراج سؤال عن الجنسية في التعداد السكاني، الذي سيجرى العام المقبل. وقالت تقارير أميركية، نقلا عن مصادر أن ترمب أبلغ مساعدين وحلفاء إنه يفكر في إقالة روس في موعد أقربه هذا الصيف. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الاثنين إن روس لا يزال في منصبه، ومنهمك في الإشراف على جهود التصدي لآثار الإعصار باري، بعدما رافق ترمب في حملات كانت آخرها الجمعة". وقال المتحدث لوكالة فرانس برس في رسالة إلكترونية "لقد قاد وزارة التجارة في حقبة جديدة، حيث قدّمنا للشركات الأميركية تحت قيادة الرئيس وتوجيهه، دعما أفضل بوجه ممارسات تجارية غير عادلة، وقمنا بدعم أمننا القومي والاقتصادي بعد طول مدة".

واعتبرت قضية الإحصاء السكاني على نطاق واسع انتكاسة لروس، ففي مداولات المحكمة توصل القضاة الفيدراليون إلى أنه لم يكن صادقا، عندما قال إنه يريد إضافة السؤال بناء على طلب وزارة العدل، في إطار الجهود لتطبيق قانون حق التصويت لعام 1965. سجلت إدارة ترمب تغييرات قياسية في مناصب قيادية، مع أربع وزارات يقودها الآن أعضاء حكوميون بالإنابة، واستقال وزير العمل أليكس أكوستا الجمعة على خلفية إدارته قبل نحو عشر أعوام للملف القضائي لرجل الأعمال جيفري إيبستين، المتهم بفضيحة جنسية.