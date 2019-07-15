ترمب يفكر في إقالة وزير التجارة

واعتبرت قضية الإحصاء السكاني على نطاق واسع انتكاسة لروس، ففي مداولات المحكمة توصل القضاة الفيدراليون إلى أنه لم يكن صادقا، عندما قال إنه يريد إضافة السؤال بناء على طلب وزارة العدل، في إطار الجهود لتطبيق قانون حق التصويت لعام 1965. سجلت إدارة ترمب تغييرات قياسية في مناصب قيادية، مع أربع وزارات يقودها الآن أعضاء حكوميون بالإنابة، واستقال وزير العمل أليكس أكوستا الجمعة على خلفية إدارته قبل نحو عشر أعوام للملف القضائي لرجل الأعمال جيفري إيبستين، المتهم بفضيحة جنسية.
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