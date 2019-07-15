قرقاش: ممارسات الدوحة مراهقة سياسية وترهات إعلامية

أبوظبي (الاتحاد) اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن ممارسات الدوحة عبارة عن مراهقة سياسية وترهات إعلامية وهدر السيادة والمال، مشيراً إلى أن استراتيجيات الدوحة تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها.

وقال معالي الوزير في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «تشفق على استراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها، تشفق عليها لأن بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تخفيه، التوجه العاقل أولويته أن يفك الأزمة وما نراه مراهقة سياسية وترهات إعلامية وهدر السيادة والمال».

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