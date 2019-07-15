خمسة قتلى على الأقل بهجوم انتحاري في بغداد

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح مساء الإثنين، بعدما فجر انتحاريان حزاميهما الناسفين في جنوب غرب بغداد، بحسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية وكالة "فرانس برس".

وقالت مصادر طبية في مستشفى اليرموك في بغداد، إن "خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون بجروح" في الاعتداء.

من جهته، أورد ضابط في الشرطة برتبة مقدم لوكالة "فرانس برس" أن "انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين، فجرا نفسيهما في حي التراث"، في جنوب غرب العاصمة. ولم تعلن أي جهة على الفور، مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان العراق أعلن في نهاية 2017 دحر تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة البلاد.

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لكنّ ما زال لدى التنظيم الإرهابي خلايا نائمة تنشط في بعض الأحيان، ولا تزال قادرة على تنفيذ اعتداءات مماثلة.

وفي يونيو الماضي، قتل شخصان وأصيب تسعة آخرون في هجوم نفذه انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً شرق بغداد.

وقتل ثمانية أشخاص على الأقلّ وأصيب 15 آخرون في مايو الماضي في هجوم نفّذه انتحاري فجّر حزامه الناسف في سوق تجارية في شرق بغداد.