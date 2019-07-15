التحالف يسقط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط السعودية

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أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أن قواته اعترضت وأسقطت طائرتين بدون طيار "مسيّرة"، أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من صنعاء باتجاه المدنيين بمدينة خميس مشيط السعودية.
وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعادية نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية، ما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الدفاع المدني في خميس مشيط تلقى بلاغاً عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بمبنى سكني بأحد الأحياء السكنية، ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات ولله الحمد، فيما تضرر المبنى السكني بأضرار طفيفة وكذلك تضرر بعض المركبات المجاورة للمبنى.
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