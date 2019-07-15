اجتاح تطبيق “Face App”، في الآونة الأخيرة، مواقع التواصل عبر العالم، وذلك لميزته بتغير شكل وجه المستخدمين بعدة تأثيرات مختلفة، أشهرها، وأكثرها استعمالا “شكل العجوز”.
التطبيق، الذي صدر عام 2017، حقق إقبالا كبيرا في الأيام الماضية، ويعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة، لكنه يشكل خطرا على خصوصيات المستخدمين.
التفاصيل في الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر الوجه المظلم لـ “FaceApp”.. تحذيرات من تطبيق “الشيخوخة” الذكي – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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