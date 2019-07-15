الوجه المظلم لـ “FaceApp”.. تحذيرات من تطبيق “الشيخوخة” الذكي – فيديو

اجتاح تطبيق “Face App”، في الآونة الأخيرة، مواقع التواصل عبر العالم، وذلك لميزته بتغير شكل وجه المستخدمين بعدة تأثيرات مختلفة، أشهرها، وأكثرها استعمالا “شكل العجوز”.

التطبيق، الذي صدر عام 2017، حقق إقبالا كبيرا في الأيام الماضية، ويعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة، لكنه يشكل خطرا على خصوصيات المستخدمين.

التفاصيل في الفيديو: