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رمضان يكشف موعد طرح عمله مع لمجرد

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محمد بوملي 0 تبليغ

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كشف النجم المصري، محمد رمضان، أن كليب “إنساي”، الذي يشارك فيه إلى جانبه النجم المغربي، سعد لمجرد، سيصدر، بعد غد الثلاثاء.

وأخبر رمضان الجمهور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، ليلة أمس الأحد، بموعد صدور كليب “إنساي”، مشيرا إلى أنه سينشر، حصريا، على قناته في “يوتوب”، التي يشترك فيها 5.4 مليون.

ويرتقب أن يحصد العمل نسب مشاهدة عالية، كون صاحباه من أنجح الفنانين في العالم العربي في الظرفية الحالية.

وأنهى رمضان رفقة سعد، أخيرا، تصوير الكليب في فرنسا، تحت إشراف المخرج المصري حسام الحسيني، وكشفت تقارير إعلامية أن تكلفته بلغت حوالي 450 مليون سنتيم مغربي.

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